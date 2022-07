Pallanuoto, l'Italia cade ai rigori: la Spagna è campione del mondo (Di domenica 3 luglio 2022) Il Settebello si ferma al settimo tiro di rigore. La Spagna vince dai cinque metri 15 - 14, ed è campione del mondo dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi 9 - 9 (3 - 3, 0 - 3, 3 - 2, 3 - 1). ... Leggi su leggo (Di domenica 3 luglio 2022) Il Settebello si ferma al settimo tiro di rigore. Lavince dai cinque metri 15 - 14, ed èdeldopo che i tempi regolamentari si erano conclusi 9 - 9 (3 - 3, 0 - 3, 3 - 2, 3 - 1). ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sfuma all'ultimo rigore il sogno dell'Italia di vincere l'oro ai campionati mondiali di pallanuoto di Budapest. In… - fanpage : Forza ragazzi! #Settebello ???? - Eurosport_IT : SIAMO IN FINALE! ?????? In una gara combattuta fino alla fine il Settebello supera 11-10 la Grecia in semifinale: ora… - La_Lavatrice_ : L'Italia ???? è l'unica al mondo che in questo mondiale di #Budapest2022 ha vinto almeno una medaglia in ciascuna dis… - infoitsport : Pallanuoto, l'Italia cade ai rigori: la Spagna è campione del mondo -