Nostradamus | cosa dice la profezia del Papa Nero?

Pubblicità

acidainside : Comunque sta cosa che avevo il sentore che Jannik sarebbe arrivato agli ottavi non smetterà mai di farmi ridere A T… - MarcoBertolin0 : @VlnN94 @RobbsRoys la cosa è più visibile adesso perchè di mezzo c'è stato il covid, senza saremmo arrivati a sto p… -

SuperEva

E non perché sia una sorta di oracolo o, semplicemente perché guarda in faccia la ... una perdita potenziale simile riguarda una singola utility, maaccadrebbe se - come prefigurato ...voglio dirvi, con questo Unasola: la presunta razionalità spesso è solo un'aspirazione ... da sempre: siate aulicamente vaghi, come, e vedrete che successo. Ad esempio, ... Siccità, terribile profezia di Nostradamus: cosa succederà Nostradamus: il peggio non è ancora arrivato. Cosa accadrà al mondo nei mesi a seguire Reggetevi forte, la risposta non vi piacerà!Cosa vuole dirci l’astrologo, scrittore, farmacista e speziale francese Ve lo diciamo noi: il peggio deve ancora arrivare. Nei prossimi anni assisteremo ad un grave cambiamento climatico o ad una tem ...