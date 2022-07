Morto in moto a 35 anni, la sorella di Davide Longhi: “Dacci la forza che hai sempre avuto” (Di domenica 3 luglio 2022) Romano di Lombardia. Una foto di famiglia di una trentina d’anni fa con dietro il papà Luigi, da una parte mamma Maddalena e dall’altra la sorella Chiara. Tutti sorridenti. Seduto su un go kart, emozionato, c’è l’allora piccolo Davide Longhi. Una passione, quella per i motori, che il pilota di Romano coltivava fin da bambino e che gli è costata la vita a soli 35 anni. La sorella, consigliere comunale nel paese della Bassa, ricorda in lacrime il fratello scomparso giovedì (30 giugno), in seguito alle gravi lesioni riportate in un incidente in moto durante le prove libere in preparazione della Coppa Italia all’Autodromo internazionale del Mugello a Scarperia, in provincia di Firenze. “Pilota fin da subito – le parole di Chiara Longhi in ... Leggi su bergamonews (Di domenica 3 luglio 2022) Romano di Lombardia. Una foto di famiglia di una trentina d’fa con dietro il papà Luigi, da una parte mamma Maddalena e dall’altra laChiara. Tutti sorridenti. Seduto su un go kart, emozionato, c’è l’allora piccolo. Una passione, quella per iri, che il pilota di Romano coltivava fin da bambino e che gli è costata la vita a soli 35. La, consigliere comunale nel paese della Bassa, ricorda in lacrime il fratello scomparso giovedì (30 giugno), in seguito alle gravi lesioni riportate in un incidente indurante le prove libere in preparazione della Coppa Italia all’Autodromo internazionale del Mugello a Scarperia, in provincia di Firenze. “Pilota fin da subito – le parole di Chiarain ...

