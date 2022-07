Milan, dubbi sul riscatto di Messias: le ultime (Di domenica 3 luglio 2022) Il Milan continua a nutrire dubbi sul riscatto di Messias: i rossoneri vorrebbero abbassare ulteriormente le cifre Il Milan sta facendo altre riflessioni sul riscatto di Junior Messias. I rossoneri vorrebbero confermarlo ma starebbero pensando di abbassare ulteriormente le cifre con cui si era trovato l’accordo con il Crotone. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il tutto sarebbe scaturito dal fatto che in caso di arrivo di nuove pedine nel reparto offensivo Messias avrebbe meno spazio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 luglio 2022) Ilcontinua a nutriresuldi: i rossoneri vorrebbero abbassare ulteriormente le cifre Ilsta facendo altre riflessioni suldi Junior. I rossoneri vorrebbero confermarlo ma starebbero pensando di abbassare ulteriormente le cifre con cui si era trovato l’accordo con il Crotone. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il tutto sarebbe scaturito dal fatto che in caso di arrivo di nuove pedine nel reparto offensivoavrebbe meno spazio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

