Marmolada | sale a 6 il numero delle vittime | 8 feriti e decine di dispersi

(Di domenica 3 luglio 2022) E’ di sei morti, 8di cui uno grave e una decina diil bilancio provvisoriodel crollo di un enorme seracco sulla. Lo rende noto, all’Ansa, Gianpaolo Bottacin, assessore regionale del Veneto alla Protezione civile. “La situazione è in evoluzione – afferma – ed è difficile allo stato attuale dare con certezza conto dell’accaduto”. “Sto costantemente informando – conclude – il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Proprio il 2 luglio sulla Marmolada era stato raggiunto il record delle temperature, con circa 10 gradi. Ha interessato il percorso del sentiero che porta in vetta: si tratta della via normale, la salita più comune. Un seracco di ghiaccio è crollato sulla Marmolada. Il distacco nei pressi di Punta Rocca, lungo l'itinerario di salita della via normale per raggiungere la vetta. Sono state attivate tutte le stazioni di soccorso. E' di sei morti, 8 feriti di cui uno grave e una decina di dispersi il bilancio provvisorio delle vittime del crollo.