Marmolada | la valanga di ghiaccio correva a 300 all’ora | 6 morti | 8 feriti | molti dispersi «Una carneficina»

Ettore_Rosato : Conosco come molti appassionati delle #Dolomiti l’itinerario sconvolto dalla valanga sulla #Marmolada. Luogo magnif… - elenabonetti : Vicina alle famiglie delle persone coinvolte nella valanga della #Marmolada. Sono ore di apprensione e di dolore: g… - Agenzia_Ansa : Si aggrava il bilancio, ancora provvisorio, della valanga sulla Marmolada: sei morti, 8 feriti di cui uno grave e u… - MarcoPorcu2 : Valanga di ghiaccio sulla Marmolada: almeno 6 morti - Ovviamente rispetto ma dopo il cataclisma climatico in corso… - rpinci : RT @TV2000it: Tragedia nel #Trentino | #Marmolada, valanga di ghiaccio: 6 morti, 9 feriti e 15 dispersi #Seracco crollato dopo la #tempera… -

A staccarsi è stata una parte della calotta di Punta Rocca che ha causato unamisto neve, ghiaccio e roccia e si è abbattuta lungo la via normale della. Le operazioni di soccorso ...Un importante seracco di ghiaccio è crollato sullalungo l'itinerario di salita della via normale per raggiungere la vetta. Al momento i soccorsi riferiscono che ci sarebbero almeno 6 morti e 9 feriti, di cui due gravi. Ma è ancora ..."Abbiamo sentito un rumore come se fosse di una pioggia fortissima, ci siamo voltati e abbiamo visto sei o sette persone che hanno cominciato a correre per scappare però è venuta giù un'onda nera velo ...Il numero da contattare è 0461/495272. La valanga sulla Marmolada è "un disastro inimmaginabile, una carneficina tale che solo difficilmente ci permetterà di identificare con esattezza l'identità ...