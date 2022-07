Marmolada, crolla blocco di ghiaccio: 6 morti, 8 feriti, 10 i dispersi. «Carneficina di corpi smembrati» (Di domenica 3 luglio 2022) Un boato e, subito dopo, il rumore del ghiaccio e delle pietre che vengono giù dalla montagna. Un enorme seracco si è staccato dalla Marmolada, sulle Dolomiti al confine tra il Trentino... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 3 luglio 2022) Un boato e, subito dopo, il rumore dele delle pietre che vengono giù dalla montagna. Un enorme seracco si è staccato dalla, sulle Dolomiti al confine tra il Trentino...

Agenzia_Ansa : Un importante blocco di ghiaccio è crollato sulla Marmolada. Il distacco si sarebbe verificato nei pressi di Punta… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Il video che riprende il momento in cui si stacca una torre di ghiaccio sulla Marmolada e parte una valanga… - zaiapresidente : ??? CROLLA SERACCO IN MARMOLADA: 15 COINVOLTI E 7 FERITI ??? Un grosso seracco in Marmolada é crollato e, secondo… - GRealta : RT @Agenzia_Ansa: Crolla sulla Marmolada una torre di ghiaccio e detriti. Gli inquirenti: 'Un disastro inimmaginabile. Sono state travolte… - 6RENZ : @RaiNews #Marmolada: nessuno sapeva che a +10° il ghiaccio crolla? fra i tanti esperti montanari di #Veneto… -