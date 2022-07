(Di domenica 3 luglio 2022) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - Riso e confetti hanno dettato laper un giorni tra '' e '', dopo la scissione consumatasi due settimane fa con l'addio del ministro degli Esteri al Movimento. A convolare aPietro, ex socio di Rousseau e braccio destro di Gianroberto Casaleggio prima e di Luigi Di Maio poi, e la deputata Iolanda Di, eletta nelle file del M5S ma poi passata a Ipf, la creatura politica nata dalla scissione e capitanata da Di Maio. Al rinfresco a Villa Domi, a Napoli, c'erano 5 Stelle ed esponenti di Italia per il futuro, di nuovo insieme per un, visto che gli inviti erano partiti ben prima del 'divorzio' nel M5S. Immancabile Di Maio, che oggi ha postato una foto degli sposi rinnovando i suoi personali auguri, ...

Andyesti : L'altro ieri i presunti alleati del M5S(il PD) votano con l'opposizione la seconda fase dello smantellamento del Rd… - TV7Benevento : M5S: ieri nozze Dettori-Di Stasio, tregua per un giorno 'contiani' e 'dimaiani' -

La prima coppia di pentastellati e dimaiani a sposarsi è stata quella formata da Giovanni Currò () e Maria Pallini (scissionista passata a Insieme per il futuro)., invece, a convolare a ...Nonostante le temperature bollenti nove volontari si sono riunitinella piazza Bonadies, per ... Promotore dell'iniziativa il consigliere del IV municipio, Giuseppe Ragusa (), che ha risposto ... M5s, Conte: "Sostegno al governo nel limite delle nostre battaglie" Roma, 3 lug. (Adnkronos) - Riso e confetti hanno dettato la tregua per un giorni tra 'contiani' e 'dimaiani', dopo la scissione consumatasi due settimane fa con l'addio del ministro degli Esteri ...(Adnkronos) – E’ un sondaggio riservato, realizzato da Swg per uso interno, anche per sondare gli umori dopo la scissione consumatasi con l’addio di Luigi Di Maio. Dopo l’avvertimento di Dario Frances ...