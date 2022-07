L'ultimo concerto a Pescara. Poi il malore: morto Antonio Cripezzi dei Camaleonti (Di domenica 3 luglio 2022) Antonio Cripezzi, cantante e tastierista dei Camaleonti, è stato trovato morto in una stanza di albergo di San Giovanni Teatino (Chieti ). Il decesso, secondo le prime informazioni, sarebbe dovuto a ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 3 luglio 2022), cantante e tastierista dei, è stato trovatoin una stanza di albergo di San Giovanni Teatino (Chieti ). Il decesso, secondo le prime informazioni, sarebbe dovuto a ...

