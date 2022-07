L’omaggio a Bruno | un atto dovuto

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 3 luglio 2022) di Andrea De Simone La targa d’onore al Vestuti perCarmando è ungiusto e doveroso. Apprezzo l’iniziativa dell’amministrazione comunale che raccoglie la proposta di un sodalizio fortemente radicato in città, presieduto da Salvatore Orilia e sostenuta da le Cronache diretto da Tommaso D’Angelo. Tra quelle mura,ha vissuto con la sua famiglia ed ha profuso uno straordinario impegno professionale a favore di intere generazioni di calciatori che hanno indossato la maglia granata. E’ stato un professionista valido , un supporter appassionato, un amico generoso. La Salernitana non era solo la squadra per la quale tifava e lavorava. Era la vita. Aveva un cuore grande. C’era per tutti. Era il fratello maggiore dei calciatori che a lui confidavano non solo i dolori muscolari ma anche le vicende più ...