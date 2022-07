LIVE Atletica, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Diego Aldo Pettorossi d’argento nei 200! Tecuceanu bronzo negli 800 (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA DOMENICA 3 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA Il programma e gli orari di oggi – I convocati azzurri dell’Atletica leggera 19.39: Nullo per Faloci al terzo tentativo nel disco. L’azzurro è fuori dalle prime otto posizioni 19.38: Oro per l’agerino Sdjati che vince in 1’44?52, argento per l’altro algerino Hethat in 1’44?79, bronzo per Tecuceanu che fa segnare il miglior tempo stagionale in 1’44?97. bella gara anche di Barontini che ottiene il record personale con 1’45?92 che gli vale il sesto posto finale 19.37: E’ bronzoOOOOOOOO PER Tecuceanu CHE E’ CADUTO NELLA TRAPPOLA DEGLI ALGERINI. Gara dura fin dall’inizio, ha tentato ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA DOMENICA 3 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA Il programma e gli orari di oggi – I convocati azzurri dell’leggera 19.39: Nullo per Faloci al terzo tentativo nel disco. L’azzurro è fuori dalle prime otto posizioni 19.38: Oro per l’agerino Sdjati che vince in 1’44?52, argento per l’altro algerino Hethat in 1’44?79,perche fa segnare il miglior tempo stagionale in 1’44?97. bella gara anche di Barontini che ottiene il record personale con 1’45?92 che gli vale il sesto posto finale 19.37: E’OOOOOOOO PERCHE E’ CADUTO NELLA TRAPPOLA DEGLI ALGERINI. Gara dura fin dall’inizio, ha tentato ...

