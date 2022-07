Jannik Sinner, QUESTO È VERO GODIMENTO! Carlos Alcaraz demolito, show epico dell’azzurro: è agli ottavi a Wimbledon! (Di domenica 3 luglio 2022) Jannik Sinner è ai quarti di finale del torneo di Wimbledon per la prima volta in carriera, aumentando a tre il numero di Slam nei quali è arrivato a QUESTO punto (gli mancano ormai solo gli US Open). Battuto, nella promessa nuova sfida generazionale, lo spagnolo Carlos Alcaraz con il punteggio di 6-1 6-4 6-7(8) 6-3: sovvertito il pronostico delle teste di serie (10 contro 5), e ora per l’altoatesino ci sarà uno tra Novak Djokovic e l’olandese Tim van Rijthoven. Dopo anni in cui l’Italia piazzava azzurri ai quarti col contagocce, ne arrivano due in due anni consecutivi, dopo Matteo Berrettini (poi giunto in finale) lo scorso anno. Sinner si trova subito a risalire da 0-30 nel primo game, e nel terzo finisce ai vantaggi con Alcaraz che si dimostra subito a metà tra ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022)è ai quarti di finale del torneo di Wimbledon per la prima volta in carriera, aumentando a tre il numero di Slam nei quali è arrivato apunto (gli mancano ormai solo gli US Open). Battuto, nella promessa nuova sfida generazionale, lo spagnolocon il punteggio di 6-1 6-4 6-7(8) 6-3: sovvertito il pronostico delle teste di serie (10 contro 5), e ora per l’altoatesino ci sarà uno tra Novak Djokovic e l’olandese Tim van Rijthoven. Dopo anni in cui l’Italia piazzava azzurri ai quarti col contagocce, ne arrivano due in due anni consecutivi, dopo Matteo Berrettini (poi giunto in finale) lo scorso anno.si trova subito a risalire da 0-30 nel primo game, e nel terzo finisce ai vantaggi conche si dimostra subito a metà tra ...

