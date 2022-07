Incidente in superstrada, sterza per evitare un animale e cade: morto un motociclista (Di domenica 3 luglio 2022) Si è visto attraversare la strada da un animale all'improvviso. Ha cercato disperatamente di sterzare, in sella alla sua moto, ma ha perso il controllo ed è caduto. Così è morto un motociclista di 52 ... Leggi su leggo (Di domenica 3 luglio 2022) Si è visto attraversare la strada da unall'improvviso. Ha cercato disperatamente dire, in sella alla sua moto, ma ha perso il controllo ed è caduto. Così èundi 52 ...

Pubblicità

CorriereUmbria : In moto contro un capriolo in superstrada, morto centauro #Toscana #Livorno #Pisa #morto #motociclista #capriolo… - controradio : Motociclista cade e muore per evitare animale in superstrada - vivereurbino : da Vivere Fano Grave incidente in moto all’ingresso della superstrada [FOTO]: eliambulanza per un 32enne… - viveremarche : Fano: Grave incidente in moto all'ingresso della superstrada [FOTO]: eliambulanza per un 32enne… - LuceverdeMilano : ??? #Milano #Incidente - Superstrada Milano-Meda ?????? coda altezza Meda direzione Milano #Luceverde #Lombardia -