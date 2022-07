Il circolo Acli Don Bosco spegne 70 candeline - Cronaca - lanazione.it (Di domenica 3 luglio 2022) La mostra allestita al circolo Acli Il circolo Acli "Don Bosco" di Marina di Pisa è in festa per i 70 anni dalla sua fondazione (1952) e nell'occasione organizza una mostra per ripercorrere i momenti ... Leggi su lanazione (Di domenica 3 luglio 2022) La mostra allestita alIl"Don" di Marina di Pisa è in festa per i 70 anni dalla sua fondazione (1952) e nell'occasione organizza una mostra per ripercorrere i momenti ...

Pubblicità

FloMassardi : Villanuova sul Clisi (sede Circolo Acli): pranzo a base di spiedo con uccelli organizzato dalla locale sezione Fede… - aclilombardia : RT @BergamoAcli: Venerdì #15luglio-#16luglio - Incontro per famiglie al Rifugio Gherardi. L'iniziativa è promossa dal Circolo ACLI Don Prim… - Pamelap76 : @ipensieridiemy Si...io...al circolo Acli...con tutti i vecchini intorno..???? - BenecomuneNet : RT @BergamoAcli: Venerdì #15luglio-#16luglio - Incontro per famiglie al Rifugio Gherardi. L'iniziativa è promossa dal Circolo ACLI Don Prim… - BergamoAcli : Venerdì #15luglio-#16luglio - Incontro per famiglie al Rifugio Gherardi. L'iniziativa è promossa dal Circolo ACLI D… -