Huracan vs River Plate | pronostico e possibili formazioni

Pubblicità

Luxgraph : Huracan-River Plate, il pronostico del match - infobetting : Atletico Huracan-River Plate (Primera Division, 4 luglio ore 01:30 CET): formazioni, quote, pronostici - Lean_Pachii : DOMINGO 21:00 #Huracán vs #River (Rapallini) VAR [Vigliano] @TNTSportsAR -

Infobetting

Plate 2 (ore 02.00) Match valido per la sesta giornata della Liga Profesional argentina. I padroni di casa sono undicesimi con 8punti; gli ospiti decimi a quota 8 ma con miglior ...... partita in corso di svolgimento ARGENTINA LIGA PROFESIONAL Sarmiento Junin - Patronato 3 - 1 (Finale) Tigre - Banfield 18:00- Atl. Tucuman 20:30 Lanus - Colon 20:30 Union Santa Fe -... Atletico Huracan-River Plate (Primera Division, 4 luglio ore 01:30 CET): formazioni, quote, pronostici Liga Profesional ...For Matchday 6 of the Argentine League, River Plate will visit Huracan today. Here you can find the preview, predictions, odds, and how to watch or live stream online free in the United States. The ...