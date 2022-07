Gli danno fuoco per vendetta mentre fa una videochiamata alla fidanzata (Di domenica 3 luglio 2022) AGI - Una vendetta per un alloggio occupato o per un lavoro da svuotacantine soffiato a un concorrente. Così lo hanno raggiunto su una panchina nella notte tra giovedì e venerdì, in viale Tiziano, a Frattamaggiore (Napoli), lo hanno cosparso di alcool e dato alle fiamme. Tutto in diretta telefonica. La vittima, Nicola Lupoli, 36 anni, era in videochiamata con una ragazza di Casoria (Napoli) che aveva conosciuto tre mesi fa; la testimone oculare ha raccontato di aver visto un uomo alle spalle di Nicola con una tanica e poi le fiamme e le urla. Il trentaseienne ha provato a rotolarsi a terra e poi ha avuto la forza di correre verso casa, dove è stato soccorso dal fratello. È stato condotto in ospedale a Frattamaggiore prima, poi al Cardarelli di Napoli. Ora è in gravi condizioni, sedato e in coma farmacologico al Policlinico di Bari, dove è stato ... Leggi su agi (Di domenica 3 luglio 2022) AGI - Unaper un alloggio occupato o per un lavoro da svuotacantine soffiato a un concorrente. Così lo hanno raggiunto su una panchina nella notte tra giovedì e venerdì, in viale Tiziano, a Frattamaggiore (Napoli), lo hanno cosparso di alcool e dato alle fiamme. Tutto in diretta telefonica. La vittima, Nicola Lupoli, 36 anni, era incon una ragazza di Casoria (Napoli) che aveva conosciuto tre mesi fa; la testimone oculare ha raccontato di aver visto un uomo alle spalle di Nicola con una tanica e poi le fiamme e le urla. Il trentaseienne ha provato a rotolarsi a terra e poi ha avuto la forza di correre verso casa, dove è stato soccorso dal fratello. È stato condotto in ospedale a Frattamaggiore prima, poi al Cardarelli di Napoli. Ora è in gravi condizioni, sedato e in coma farmacologico al Policlinico di Bari, dove è stato ...

