E-prix | lo spettacolo a Marrakech | la zampata di Mortara!

(Di domenica 3 luglio 2022) Lo. L’italo-svizzero della Venturi gestisce la gfara in modo magistrale, sfreccia come un treno e sfrutta meglio di tutti gli Attack Mode, sfoggiando una guida da manuale. Un passo gara davvero poderoso, è sempre al comando in modo perentorio. Le strategie delle due DS-Techeetah e gli inseguimenti non sortiscono alcun effetto. Secondo posto per Felix Da Costa, per il terzo Evans, che beffa nel finale Vergne. Avince Edoardo Mortara, trionfa, vola fino alla fine senza nessuna indecisione. Scegliendo al meglio i tempi per usufruire dell’Attack Mode, gestendone alla perfezione il secondo per allungare, e poi andando via perfetto, implacabile. Ottimo nel difendersi dalle due DS-Techeetah, che a lungo lo hanno insidiato, e stiamo parlando di due piloti che hanno vinto tre degli ultimi quattro titoli, ovvero ...