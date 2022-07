Cristiano Ronaldo e Icardi, quale sarà il loro futuro? Galetti: “Faccio un discorso economico…” (Di domenica 3 luglio 2022) Cristiano Ronaldo Icardi – Sul futuro di Cristiano Ronaldo ed Icardi si è espresso Rudy Galetti, in esclusiva sulle colonne di SerieA24.it. “Icardi al PSG guadagna 10M all’anno e ha un contratto che scade tra 2 anni, nel 2024. Chi glielo fa fare di rinunciare a 20M di stipendio, soprattutto se si considera che il driver principale delle scelte della sua carriera è stato il denaro. Non lo biasimo, anzi, scelta legittima che probabilmente avremmo fatto in tanti, ma proprio per questa ragione reputo la pista Icardi-Monza, per quanto reale, un passatempo estivo. Anche su CR7 Faccio un discorso enomico come per Icardi. Il portoghese guadagna circa €30M all’anno fino al ... Leggi su seriea24 (Di domenica 3 luglio 2022)– Suldiedsi è espresso Rudy, in esclusiva sulle colonne di SerieA24.it. “al PSG guadagna 10M all’anno e ha un contratto che scade tra 2 anni, nel 2024. Chi glielo fa fare di rinunciare a 20M di stipendio, soprattutto se si considera che il driver principale delle scelte della sua carriera è stato il denaro. Non lo biasimo, anzi, scelta legittima che probabilmente avremmo fatto in tanti, ma proprio per questa ragione reputo la pista-Monza, per quanto reale, un passatempo estivo. Anche su CR7unenomico come per. Il portoghese guadagna circa €30M all’anno fino al ...

