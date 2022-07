Covid in Lombardia, +8.542 positivi. In Bergamasca 653 nuovi casi (Di domenica 3 luglio 2022) I dati Sono 653 i nuovi positivi riscontrati domenica 3 luglio nella Bergamasca, numeri più contenuti rispetto ai giorni scorsi ma sempre in crescita. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 3 luglio 2022) I dati Sono 653 iriscontrati domenica 3 luglio nella, numeri più contenuti rispetto ai giorni scorsi ma sempre in crescita.

Pubblicità

gazzettamantova : Il Covid non frena: oggi altri 332 contagi in provincia di Mantova Ecco il dettaglio comune per comune. In Lombardi… - novasocialnews : Covid oggi Lombardia, 8.542 contagi e 23 morti: bollettino 3 luglio - SettenewsWeb : Non sono soltanto i nuovi contagi da Covid-19 in risalita, ma lo sono anche i numeri dei ricoveri nelle strutture o… - AnsaLombardia : Covid: 8.542 positivi in Lombardia, 23 i decessi. Oltre mille i ricoverati, stabili le terapie intensive | #ANSA - JacopoManfredi : RT @patfreitter: Nella sola Lombardia, già 200 richieste di indennizzo per gravi reazioni avverse da vaccino anti Covid. E sono solo una pi… -