Conte da Draghi con l'ultimatum del Pd: via dal governo? Salta l'alleanza (Di domenica 3 luglio 2022) "Da qui alle elezioni, per andare insieme al M5s dobbiamo stare dalla stessa parte, se ci sarà una rottura o una distinzione, perché un appoggio esterno è una rottura, per noi porterà alla fine del governo e all'impossibilità di andare insieme alle elezioni". L'avvertimento di Dario Franceschini arriva forte e chiaro dal palco di Cortona, dove si conclude la tre giorni di AreaDem. Una stoccata, dall'uomo forte del Pd - abituato a centellinare le parole, cucire e mediare sempre dietro le quinte - che pesa come un macigno, alla vigilia dell'incontro tra Mario Draghi e Giuseppe Conte. "A Draghi e Conte chiediamo a entrambi di metterci elasticità e generosità - rimarca - sapendo che nel confronto di domani non hanno in mano solo il destino del governo, ma qualcosa di molto più ampio, ma la ... Leggi su iltempo (Di domenica 3 luglio 2022) "Da qui alle elezioni, per andare insieme al M5s dobbiamo stare dalla stessa parte, se ci sarà una rottura o una distinzione, perché un appoggio esterno è una rottura, per noi porterà alla fine dele all'impossibilità di andare insieme alle elezioni". L'avvertimento di Dario Franceschini arriva forte e chiaro dal palco di Cortona, dove si conclude la tre giorni di AreaDem. Una stoccata, dall'uomo forte del Pd - abituato a centellinare le parole, cucire e mediare sempre dietro le quinte - che pesa come un macigno, alla vigilia dell'incontro tra Marioe Giuseppe. "Achiediamo a entrambi di metterci elasticità e generosità - rimarca - sapendo che nel confronto di domani non hanno in mano solo il destino del, ma qualcosa di molto più ampio, ma la ...

