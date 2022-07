Come sono fatte le tute dei piloti di Formula 1 (Di domenica 3 luglio 2022) Le tute dei piloti di Formula 1 sono un concentrato di tecnologia da far invidia a quelle della Nasa (con le quali, tra l’altro, condividono alcune caratteristiche). Dai tempi di Manuel Fangio che correva in maglietta, di chilometri d’asfalto sotto le vetture ne sono passati tanti e l’abbigliamento dei piloti ha avuto un’evoluzione incredibile. Il vero spartiacque ha una data precisa: il 1 agosto del 1976. Quel giorno Niki Lauda, che guida una Ferrari 312 T2, ha un incidente terribile sul circuito del Nurburgring. La sua vettura esce di strada, colpisce una roccia a lato della pista, rientra sull'asfalto e s’incendia. Il coraggio di un altro pilota, Arturio Merzario, evita che l’austriaco muoia bruciato. Ma quando viene estratto, Lauda è gravissimo. Si salverà, ma porterà per sempre ... Leggi su gqitalia (Di domenica 3 luglio 2022) Ledeidiun concentrato di tecnologia da far invidia a quelle della Nasa (con le quali, tra l’altro, condividono alcune caratteristiche). Dai tempi di Manuel Fangio che correva in maglietta, di chilometri d’asfalto sotto le vetture nepassati tanti e l’abbigliamento deiha avuto un’evoluzione incredibile. Il vero spartiacque ha una data precisa: il 1 agosto del 1976. Quel giorno Niki Lauda, che guida una Ferrari 312 T2, ha un incidente terribile sul circuito del Nurburgring. La sua vettura esce di strada, colpisce una roccia a lato della pista, rientra sull'asfalto e s’incendia. Il coraggio di un altro pilota, Arturio Merzario, evita che l’austriaco muoia bruciato. Ma quando viene estratto, Lauda è gravissimo. Si salverà, ma porterà per sempre ...

