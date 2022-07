Cantante brasiliana partorisce una bimba a Vibo, ma non sapeva di essere incinta (Di domenica 3 luglio 2022) Ne dà notizia Tgcom24, dal quale è tratta la foto sopra. La donna afflitta da fortissimi dolori addominali è stata accompagnata all'ospedale di Vibo Valentia, solo allora ha scoperto di essere ... Leggi su approdocalabria (Di domenica 3 luglio 2022) Ne dà notizia Tgcom24, dal quale è tratta la foto sopra. La donna afflitta da fortissimi dolori addominali è stata accompagnata all'ospedale diValentia, solo allora ha scoperto di...

