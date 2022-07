Wimbledon 2022, Novak Djokovic: “Non sono preoccupato dai casi di Covid, occorre solo attenzione” (Di sabato 2 luglio 2022) Novak Djokovic prosegue spedito nel suo cammino a Wimbledon 2022 e, dopo essersi sbarazzato del connazionale Miomir Kecmanovic, può già concentrarsi sul suo prossimo impegno, ovvero gli ottavi di finale del torneo londinese. Dato che il match dei sedicesimi si è rivelato poco più di un allenamento (il punteggio di 6-0 6-3 6-4 è quanto mai laconico), le domande della conferenza stampa hanno interessato altri argomenti. Su tutti, i casi di Covid-19 che stanno condizionando la situazione di Wimbledon, come quelli accaduti a Matteo Berrettini e Marin Cilic: “Prima dell’inizio del torneo ho visitato la città per un paio di giorni, ma ora torno a casa dal club e sto solo con la mia famiglia e la mia squadra. Non sono troppo ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022)prosegue spedito nel suo cammino ae, dopo essersi sbarazzato del connazionale Miomir Kecmanovic, può già concentrarsi sul suo prossimo impegno, ovvero gli ottavi di finale del torneo londinese. Dato che il match dei sedicesimi si è rivelato poco più di un allenamento (il punteggio di 6-0 6-3 6-4 è quanto mai laconico), le domande della conferenza stampa hanno interessato altri argomenti. Su tutti, idi-19 che stanno condizionando la situazione di, come quelli accaduti a Matteo Berrettini e Marin Cilic: “Prima dell’inizio del torneo ho visitato la città per un paio di giorni, ma ora torno a casa dal club e stocon la mia famiglia e la mia squadra. Nontroppo ...

