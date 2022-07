ViviAmo Fiumicino | “La siccità incombe L’idea | invasi e di bacini di raccoglimento delle acque meteoriche per tutelare le varie località”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 2 luglio 2022)– “Siamo in un periodo di emergenze sociali ed economiche che stanno mettendo in ginocchio interi settori, tra i quali quello agricolo, eppure – seppur gravi – sono emergenze che nella storia sono state già affrontate; per la prima volta l’Europa, invece, e l’Italia si trovano a dover fare i conti con un rischio strutturale del pianeta, la desertificazione. Ed è ora il momento di muoversi, senza aspettare gli eventi. E la politica deve farsi carico di questi cambiamenti, anche a livello locale”. Così, in una nota stampa,per il centro studi di Mario Baccini. “Oltre alle ben note criticità dunque, evidenziate peraltro in un nostro precedente comunicato (leggi qui), che stanno affrontando le imprese agricole del nostro territorio, come del resto anche tutte le altre del comparto su scala nazionale, inerenti al ...