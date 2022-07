Stefano Gheller chiede il suicidio assistito: “Amo la vita ma non riesco più ad andare avanti così” (Di sabato 2 luglio 2022) “Immagino che probabilmente mi sentirò sollevato all’idea di non fare più così tanta fatica. E non avrò rimpianti. Mi dispiacerà soltanto di lasciare mia sorella. Perché anche lei è malata e soffre quanto soffro io”. A parlare è Stefano Gheller, 49 anni di Cassola in provincia di Vicenza. L’uomo è affetto dalla nascita da una grave forma di distrofia muscolare. Nei giorni scorsi, come racconta intervistato dalla stampa locale, ha inviato una lettera all’Usl 7 Pedemontana per chiedere di attivare “con urgenza la procedura prevista per l’accesso legale al suicidio medicalmente assistito”. Stefano Gheller fa domanda di suicidio assistito Proprio così. Non vuole più vivere così. “Ci penso ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 2 luglio 2022) “Immagino che probabilmente mi sentirò sollevato all’idea di non fare piùtanta fatica. E non avrò rimpianti. Mi dispiacerà soltanto di lasciare mia sorella. Perché anche lei è malata e soffre quanto soffro io”. A parlare è, 49 anni di Cassola in provincia di Vicenza. L’uomo è affetto dalla nascita da una grave forma di distrofia muscolare. Nei giorni scorsi, come racconta intervistato dalla stampa locale, ha inviato una lettera all’Usl 7 Pedemontana perre di attivare “con urgenza la procedura prevista per l’accesso legale almedicalmente”.fa domanda diProprio. Non vuole più vivere. “Ci penso ...

