"Sapete chi ci guadagna?". Giorgia Meloni, banca e carte: la verità sul Pos obbligatorio (Di sabato 2 luglio 2022) La rivolta contro lo Stato e contro le banche. L'obbligo di Pos per i commercianti e liberi professionisti, costretti da ieri ad accettare pagamenti elettronici con carte di credito anche per somme minime, scatena Giorgia Meloni e molte associazioni di categoria. "Semplicemente vergognoso", accusa la leader di Fratelli d'Italia: "Siamo diventati la Nazione degli obblighi e delle coercizioni. Con l'accondiscendenza silente di tutta la maggioranza - scrive la Meloni, di fatto unica all'opposizione tra i maggiori partiti italiani - da oggi è entrato in vigore l'ennesimo obbligo per le micro e piccole imprese: tutti sono obbligati ad avere il Pos, ovvero a versare alle banche l'ennesimo obolo, tra costo del dispositivo e commissioni. Tutto a carico delle imprese, che ovviamente saranno costrette a ribaltare ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) La rivolta contro lo Stato e contro le banche. L'obbligo di Pos per i commercianti e liberi professionisti, costretti da ieri ad accettare pagamenti elettronici condi credito anche per somme minime, scatenae molte associazioni di categoria. "Semplicemente vergognoso", accusa la leader di Fratelli d'Italia: "Siamo diventati la Nazione degli obblighi e delle coercizioni. Con l'accondiscendenza silente di tutta la maggioranza - scrive la, di fatto unica all'opposizione tra i maggiori partiti italiani - da oggi è entrato in vigore l'ennesimo obbligo per le micro e piccole imprese: tutti sono obbligati ad avere il Pos, ovvero a versare alle banche l'ennesimo obolo, tra costo del dispositivo e commissioni. Tutto a carico delle imprese, che ovviamente saranno costrette a ribaltare ...

