Maldini ha ribadito che non accetterà un nuovo caso Rangnick, il Milan deciderà sulle scelte strategiche (Di sabato 2 luglio 2022) La Gazzetta dello Sport commenta il rinnovo di Paolo Maldini con il Milan, arrivato ieri pomeriggio con un comunicato stringato ma eloquente. «Un accordo che testimonia la continuità in un percorso di rafforzamento e di crescita del club» Si tratta di un biennale, non ci sono opzioni per il terzo anno. Il contratto, scrive la rosea, prevede una nuova modalità di convivenza “basata su un’autonomia vincolata”. “Maldini ha visto riconosciuto il suo ruolo di capo dell’area tecnica, come la carica prevede per definizione: sarà lui, in accordo con Massara e Pioli, a fare le scelte tecniche più importanti. Avrà un budget – definizione che nel calcio è sempre da interpretare – e si potrà muovere in quel perimetro, probabilmente con libertà di firma per le operazioni economicamente meno impegnative. Il club invece conserva ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 2 luglio 2022) La Gazzetta dello Sport commenta il rinnovo di Paolocon il, arrivato ieri pomeriggio con un comunicato stringato ma eloquente. «Un accordo che testimonia la continuità in un percorso di rafforzamento e di crescita del club» Si tratta di un biennale, non ci sono opzioni per il terzo anno. Il contratto, scrive la rosea, prevede una nuova modalità di convivenza “basata su un’autonomia vincolata”. “ha visto riconosciuto il suo ruolo di capo dell’area tecnica, come la carica prevede per definizione: sarà lui, in accordo con Massara e Pioli, a fare letecniche più importanti. Avrà un budget – definizione che nel calcio è sempre da interpretare – e si potrà muovere in quel perimetro, probabilmente con libertà di firma per le operazioni economicamente meno impegnative. Il club invece conserva ...

