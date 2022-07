L’ultima challenge dei No vax: «Attaccate gli adesivi sulle auto della polizia e fatevi un selfie» (Di sabato 2 luglio 2022) Con i loro loghi e simboli ormai hanno colpito in diverse città di Italia. Il gruppo è noto con il marchio “V V”, meglio conosciuto come i ‘Guerrieri’. Le loro azioni dimostrative vanno avanti da tempo e hanno colpito anche luoghi-simbolo della Capitale come ad esempio l’Ospedale Spallanzani. Come firma usano spesso il “cerchio con la W al suo interno” unendole a frasi no vax contro vaccini e dittatura sanitaria. L’ultimo atto che aveva fatto clamore era stato l’attacco alle Poste, con 14 mezzi finiti imbrattati con scritte contro i vaccini. Cos’è la sfida degli adesivi sulle auto della polizia Adesso però una nuova campagna è stata lanciata sui social, in particolare sul canale Telegram di questo movimento. Qui si reclutano volontari e adepti per la causa con sfide che includono la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 2 luglio 2022) Con i loro loghi e simboli ormai hanno colpito in diverse città di Italia. Il gruppo è noto con il marchio “V V”, meglio conosciuto come i ‘Guerrieri’. Le loro azioni dimostrative vanno avanti da tempo e hanno colpito anche luoghi-simboloCapitale come ad esempio l’Ospedale Spallanzani. Come firma usano spesso il “cerchio con la W al suo interno” unendole a frasi no vax contro vaccini e dittatura sanitaria. L’ultimo atto che aveva fatto clamore era stato l’attacco alle Poste, con 14 mezzi finiti imbrattati con scritte contro i vaccini. Cos’è la sfida degliAdesso però una nuova campagna è stata lanciata sui social, in particolare sul canale Telegram di questo movimento. Qui si reclutano volontari e adepti per la causa con sfide che includono la ...

