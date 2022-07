Lazio, Pedullà: “Per la porta oltre Vicario il sogno sarebbe stato Kepa” (Di sabato 2 luglio 2022) Lazio PEDULLA Vicario – Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, sul mercato della Lazio. Ecco quanto affermato. “Memorizzata la decisione di Reina di risolvere il contratto per andare al Villarreal, la Lazio ha dovuto interrompere la trattativa con l’Atalanta per Carnesecchi. Due i motivi: la distanza tra domanda e offerta e soprattutto la necessità – dopo la decisione di Reina – di prendere un portiere. Da qui, nel pomeriggio, la virata su Guglielmo Vicario, come poi confermato dal presidente Corsi. Operazione da 13-14 milioni con i bonus, solo da perfezionare. Vicario è di sicuro un buon portiere, Sarri avrebbe voluto Carnesecchi per la sua predisposizione a giocare con i ... Leggi su seriea24 (Di sabato 2 luglio 2022)PEDULLA– Alfredo, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, sul mercato della. Ecco quanto affermato. “Memorizzata la decisione di Reina di risolvere il contratto per andare al Villarreal, laha dovuto interrompere la trattativa con l’Atalanta per Carnesecchi. Due i motivi: la distanza tra domanda e offerta e soprattutto la necessità – dopo la decisione di Reina – di prendere un portiere. Da qui, nel pomeriggio, la virata su Guglielmo, come poi confermato dal presidente Corsi. Operazione da 13-14 milioni con i bonus, solo da perfezionare.è di sicuro un buon portiere, Sarri avrebbe voluto Carnesecchi per la sua predisposizione a giocare con i ...

