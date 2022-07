La Stampa | la Juve punta Koulibaly | ma Adl non vuole vivere un’altra SpaccaNapoli dopo Higuain

(Di sabato 2 luglio 2022) Su Lale vicende di mercato che riguardano Kalidou. Lalo hato come sostituto di De Ligt nel caso in cui il difensore, scontento di Torino, parta. Il club bianconero valuta la richiesta di De Laurentiis, di 40 milioni. Ma è proprio il presidente del Napoli ad opporsi alla trattativa: nonche il suo giocatore vada a Torino, anche se rischia di perderlo a zero. “Sono passati sei anni dal clamoroso passaggio di Gonzaloalla, ma la storia può ripetersi con un altro simbolo del Napoli. I bianconeri vogliono ingaggiare Kalidouper rifarsi la difesa, in caso di partenza di De Ligt, e il nome del centrale senegalese è finito in cima alla lista dei desideriun recente vertice ...

Fissate ufficialmente le date dell'estate bianconera. Il raduno della Juventus è fissato per domenica 10 luglio alla Continassa " giornata dedicata ai rituali test clinici presso il J Medical, ...A leggere gli articoli dellaitaliana, a sentire le voci dei vari 'intenditori' sembra che a Trigoria nessuno capisca di calcio. Mentre gli acquisti di Inter, Milan evengono fatti ... Juve, raduno il 10 luglio, fissate le date dell’estate bianconera Dragusin, sino a quel momento, era in preda al dubbio. Per mandare in porto l’affare mancava solo il suo sì al trasferimento: tutto fatto tra i club e con Giovanni Bia, l’agente di Cambiaso. L’idea di ...Una caparra di mezzo milione ad un oligarca russo per una villa a Forte dei Marmi, la beffa perché la villa è sotto sequestro. In mezzo, suo malgrado, è finito Andrea Pirlo, ex giocatore della Naziona ...