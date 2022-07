Icardi torna in Italia e va al Monza? Arriva la risposta del calciatore (Di sabato 2 luglio 2022) L’ambizioso Monza di Berlusconi ha messo nel mirino pure Icardi: dopo le vacanze, l’attaccante sembra avere le idee chiare sul suo futuro Il neopromosso Monza di Silvio Berlusconi è scatenato. Il club brianzolo vuole fare bella figura dopo la prima storica promozione in Serie A. La squadra biancorossa ha avviato un mercato importante per riuscire Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 2 luglio 2022) L’ambiziosodi Berlusconi ha messo nel mirino pure: dopo le vacanze, l’attaccante sembra avere le idee chiare sul suo futuro Il neopromossodi Silvio Berlusconi è scatenato. Il club brianzolo vuole fare bella figura dopo la prima storica promozione in Serie A. La squadra biancorossa ha avviato un mercato importante per riuscire Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

BandieraInter : Mauro #Icardi torna a Milano. Nostalgia dell'Italia? - il_derial : @MaveRic52862403 Ahahahah Idolo, merda ora so tutti scappati, un po come Salvini : tutti dicono di odiarlo e tutti… - infoitsport : Attacco stellare con Icardi: 'andrà lì', torna in Italia - infoitsport : Icardi torna in Serie A? Il Monza ci prova. Berlusconi: «Mi fido di Galliani» - infoitsport : Icardi torna a parlare: l’annuncio a sorpresa spiazza i tifosi -