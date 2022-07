GP Gran Bretagna, qualifiche: Sainz lo squalo di Silverstone (Di sabato 2 luglio 2022) Il GP di Silverstone è in preda al meteo ballerino, che però ci regala qualifiche spettacolari. qualifiche che sono tinte di rosso, grazie ad un Carlos Sainz semplicemente perfetto. La pole position è dello spagnolo, battendo quel Max Verstappen che oggi sembrava inarrestabile. Charles Leclerc è in seconda fila, Mercedes naufraga. GP Silverstone: Red Bull spaventa tutti nelle libere 3 GP Gran Bretagna: cosa succede nelle qualifiche di Silverstone? La pioggia arriva già nei primi minuti della Q1, e non molla più il circuito fino a fine giornata. Le prime due sessioni ci regalano eliminati eccellenti: le due Aston Martin di Sebastian Vettel e Lance Stroll escono già dopo il Q1, mentre Esteban Ocon e Valtteri Bottas sono fuori ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 2 luglio 2022) Il GP diè in preda al meteo ballerino, che però ci regalaspettacolari.che sono tinte di rosso, grazie ad un Carlossemplicemente perfetto. La pole position è dello spagnolo, battendo quel Max Verstappen che oggi sembrava inarrestabile. Charles Leclerc è in seconda fila, Mercedes naufraga. GP: Red Bull spaventa tutti nelle libere 3 GP: cosa succede nelledi? La pioggia arriva già nei primi minuti della Q1, e non molla più il circuito fino a fine giornata. Le prime due sessioni ci regalano eliminati eccellenti: le due Aston Martin di Sebastian Vettel e Lance Stroll escono già dopo il Q1, mentre Esteban Ocon e Valtteri Bottas sono fuori ...

