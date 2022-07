Giochi del Mediterraneo | atletica | le staffette 4×100 d’oro sul podio

(Di sabato 2 luglio 2022) Orano – Ancora medaglie per l’Italia nella seconda giornata deideldi Orano (Algeria), dopo la vittoria di Giovanna Epis nella mezza maratona (leggi qui). I 400 ostacoli premiano Rebecca Sartori con la medaglia, a ritmo di 55.75, conferma dell’ottimo momento che sta attraversando la vicentina di Bassano del Grappa portacolori delle Fiamme Oro. Nella stessa gara è settima Alice Muraro (Atl. Vicentina) con 57.12. Doppio oro per leazzurre: al femminile successo per il quartetto formato da Irene Siragusa (Esercito), Gloria Hooper (Atl. Brescia Metallurgica San Marco), Aurora Berton (Libertas Friul Palmanova) e Johanelis Herrera (Aeronautica) con 43.68, al maschile primo posto per Andrea Federici (Atl. Biotekna), Matteo Melluzzo (Fiamme Gialle), Diego Pettorossi ...

Pubblicità

ItaliaTeam_it : Selfie dalla 4x100 metri oro ai Giochi del Mediterraneo! ???? ?? Irene Siragusa, Gloria Hooper, Aurora Berton e Johan… - ItaliaTeam_it : ????????????????????????????. ???? Aziz Abbes Mouhiidine continua a vincere. Il pugile #ItaliaTeam detta legge nei -91 kg ai Gioch… - ItaliaTeam_it : VITTORIA! ?? Vittoria Guazzini fa sua la cronometro ai Giochi del Mediterraneo! ?? #ItaliaTeam | #Oran2022 |… - Campioni_cn : Giochi del Mediterraneo: Bencosme torna alla ribalta con un quarto posto nei 400hs - xarkzs : RT @federtennis: Ai Giochi del Mediterraneo di #Oran2022 brilla il #tennis azzurro! ?? Francesco #Passaro conquista la medaglia d'oro ??, Nu… -

Il talento veneto, che nell'ultima stagione ha raccolto 8 presenze in Serie B nonostante la giovanissima età e attualmente è impegnato aiMediterraneo con l' Italia Under 18 , ha un ...Antonio La Torre da Orano, in Algeria, dove sta seguendo gli azzurri aiMediterraneo - abbiamo cercato di prenotare una risonanza. Niente da fare'. Persino Helena Duplantis, mamma di Mondo ...Sei mesi a Napoli che sono rimasti nel cuore di Edmundo Alves de Souza Neto, meglio noto solo come Edmundo al grande pubblico, il brasiliano che per mezza stagione indossò la ...Un lungo e dettagliato tributo ad uno dei maggiori talenti del calcio argentino e italiano. Franco Vazquez è stato celebrato dal sito Ultimo Uomo. Un racconto delle magie e prodezze del Mudo che hanno ...