Finisce l’era di Domenico Arcuri, il supermanager vicino a Conte e al Pd (Di sabato 2 luglio 2022) Un pezzo della struttura di potere tecnica nata nell’alveo del Pd, portato alla ribalta da Conte, con l’arrivo di Draghi gli è mancata la terra sotto i piedi Leggi su ilsole24ore (Di sabato 2 luglio 2022) Un pezzo della struttura di potere tecnica nata nell’alveo del Pd, portato alla ribalta da, con l’arrivo di Draghi gli è mancata la terra sotto i piedi

Pubblicità

AndreaL50331557 : RT @Phastidio: 'Ora molti fingeranno di non conoscerlo' La parabola di un prodotto tipico romano, di @PaoloBricco - SPattuglia : Finisce l’era di Domenico Arcuri, il supermanager vicino a Conte e al Pd - Il Sole 24 ORE @sole24ore - croma64 : RT @Phastidio: 'Ora molti fingeranno di non conoscerlo' La parabola di un prodotto tipico romano, di @PaoloBricco - Manu015919833 : RT @Phastidio: 'Ora molti fingeranno di non conoscerlo' La parabola di un prodotto tipico romano, di @PaoloBricco - DErricoSergio : RT @Phastidio: 'Ora molti fingeranno di non conoscerlo' La parabola di un prodotto tipico romano, di @PaoloBricco -