F1, qualifiche GP Gran Bretagna Silverstone 2022 replica in chiaro su TV8: orario e come vederle in tv e streaming (Di sabato 2 luglio 2022) Le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna 2022 a Silverstone di F1 saranno visibili in replica in chiaro su TV8. Di seguito ecco le informazioni su orario e come vederle in tv e streaming gratuitamente. Alle ore 16 di sabato 2 luglio è tempo di assistere alla nuova adrenalinica caccia alla pole position su uno dei circuiti storici del Circus. Chi non dovesse avere a disposizione i canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, oppure non potrà seguire l'evento nel pomeriggio, può usufruire dell'utile e comoda replica in differita di TV8, programmata alle ore 19.45 sul canale numero 8 del telecomando. Sportface.it, in ogni caso, vi proporrà la diretta testuale.

SkySportF1 : ?? SAINZ E’ POOOOOOLE POSITION ? Prima in carriera per lo spagnolo I risultati ? - SkySportF1 : ?? SUPER MAX DAVANTI A TUTTI NELLE #FP3 ? Mercedes molto competitive I risultati ? - SkySportF1 : ? Max, Lewis e Charles davanti (-25’ ?? #FP3) ?? Incognita meteo a Silverstone LIVE ? - sportmediaset : Sainz: 'Sorpreso da questa pole'. Leclerc: 'Ho sbagliato, ma domani...' #F1 #BritishGP #Sainz #Leclerc - federicob95 : RT @P300it: F1 | GP Gran Bretagna 2022, qualifiche: Carlos Sainz batte tutti sul bagnato per la sua prima Pole! Verstappen 2°, poi Leclerc… -