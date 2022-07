Emergenza rifiuti a Roma, Federcontribuenti: “A Prati sta diventando un problema di salute pubblica” (Di sabato 2 luglio 2022) Roma – ”La spazzatura è oramai incontenibile in zona Prati. Da via Germanico, a via dei Gracchi e zone limitrofe sta diventando un problema di salute pubblica. Esortiamo il Comune di Roma a prendere subito provvedimenti e non annunciare solo termovalorizzatori che avranno il loro tempo per essere costruiti e messi in funzione”. A denunciarlo, in una nota, è Federcontribuenti Roma che sottolinea come, oltre ai topi, ”Prati è diventata un’oasi per molti gabbiani che non esitano ad attaccare anche i cittadini”. Ma questa situazione, ricorda l’associazione dei consumatori, ”oramai riguarda tutta la Capitale e non pretendiamo certo che Gualtieri abbia la bacchetta magica ma dia una sterzata alla politica della gestione dei ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 2 luglio 2022)– ”La spazzatura è oramai incontenibile in zona. Da via Germanico, a via dei Gracchi e zone limitrofe staundi. Esortiamo il Comune dia prendere subito provvedimenti e non annunciare solo termovalorizzatori che avranno il loro tempo per essere costruiti e messi in funzione”. A denunciarlo, in una nota, èche sottolinea come, oltre ai topi, ”è diventata un’oasi per molti gabbiani che non esitano ad attaccare anche i cittadini”. Ma questa situazione, ricorda l’associazione dei consumatori, ”oramai riguarda tutta la Capitale e non pretendiamo certo che Gualtieri abbia la bacchetta magica ma dia una sterzata alla politica della gestione dei ...

