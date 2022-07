Covid: le varianti ad alta trasmissibilità fanno impennare contagi e reinfezioni (Di sabato 2 luglio 2022) - Molti degli attuali positivi, però, potrebbero sfuggire ai sistemi di monitoraggio e sorveglianza. In previsione dell'autunno si insiste su una più estesa campagna vaccinale Leggi su tg.la7 (Di sabato 2 luglio 2022) - Molti degli attuali positivi, però, potrebbero sfuggire ai sistemi di monitoraggio e sorveglianza. In previsione dell'autunno si insiste su una più estesa campagna vaccinale

AlexBazzaro : Covid, Speranza: 'Raccomandiamo l'uso delle mascherine, in autunno vaccino per le varianti' Raccomandiamo urgente cambio di Ministro. - SkyTG24 : Long Covid, tre dosi di vaccino proteggono indipendentemente dalla variante: lo studio - SkyTG24 : Covid, vaccino universale contro tutte le varianti: test BioNTech-Pfizer in autunno - RadioTrincea : RT @RadioTrincea: Covid, Speranza: 'Raccomandiamo l'uso delle mascherine, in autunno vaccino per le varianti' Lo incontri per strada, cosa… - Lacineasta1 : RT @VivoLibera: IL MERCATO DELLE VACCHE E DEI VACC(H)INI -