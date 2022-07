“C’è pieno di cog**oni!”: Luca Bizzarri irrefrenabile, litigano davanti a tutti (Di sabato 2 luglio 2022) Bufera in rete su Luca Bizzarri: dopo la frecciatina a Giorgia Meloni si scatena il caos sotto un suo post. Luca Bizzarri (fonte youtube)Negli ultimi giorni si è parlato molto di un’iniziativa lanciata da Enrico Letta e da molti esponenti del PD, un argomento divisivo e di notevole rilievo sociale. Si tratta dello Ius Scholae, che si rifà all’attuale Ius sanguinis, norma introdotta nel 1992. Tale provvedimento prevede l’assegnazione della cittadinanza italiana ad un bambino o ad una bambina dopo aver completato un ciclo di studi di almeno 5 anni. In merito è intervenuta in Parlamento l’esponente FDI Augusta Montaruli, che in un’accorata filippica ha contrastato apertamente l’introduzione di tale misura, e il video ha guadagnato molta visibilità in rete. Oltre ai commenti positivi e incoraggianti, sono fioccate anche ... Leggi su specialmag (Di sabato 2 luglio 2022) Bufera in rete su: dopo la frecciatina a Giorgia Meloni si scatena il caos sotto un suo post.(fonte youtube)Negli ultimi giorni si è parlato molto di un’iniziativa lanciata da Enrico Letta e da molti esponenti del PD, un argomento divisivo e di notevole rilievo sociale. Si tratta dello Ius Scholae, che si rifà all’attuale Ius sanguinis, norma introdotta nel 1992. Tale provvedimento prevede l’assegnazione della cittadinanza italiana ad un bambino o ad una bambina dopo aver completato un ciclo di studi di almeno 5 anni. In merito è intervenuta in Parlamento l’esponente FDI Augusta Montaruli, che in un’accorata filippica ha contrastato apertamente l’introduzione di tale misura, e il video ha guadagnato molta visibilità in rete. Oltre ai commenti positivi e incoraggianti, sono fioccate anche ...

Pubblicità

Inzaghi711 : @LucaBizzarri Ma é italiano: 'c'è pieno di coglioni sui social'? A me sembra che si dica ad esempio: 'È pieno di i… - Valerio67313912 : @GsSargenti @Andrea_DiCarlo Secondo me sbagli più tu Di giocatori ne é pieno il mondo Io amo dybala Se non viene c… - jessica_zorzina : RT @djamantvi: @sebxcharles Si butta nel muro o prende direttamente uno dei nostri in pieno non c’è via di mezzo - djamantvi : @sebxcharles Si butta nel muro o prende direttamente uno dei nostri in pieno non c’è via di mezzo - InadeBree : RT @lauraparodi76: E poi c’era quel silenzio così insolito così pieno di noi fatto dei nostri respiri all’unisono in mezzo a tutti i frastu… -

F1 GP Gran Bretagna: prima pole per Sainz, il film della qualifica Russell, è stato il primo a fare la Copse in pieno! Problemi anche i casa RB Nemmeno in Red Bull però sono stati sereni. Ci sono stati problemi sulla vettura di Perez, che hanno costretto i tecnici a ... Givova Capri Anacapri va in Eccellenza e fa una colletta per Mertens ... il figlio di Shakira e Piqué porta questo nome perché in lingua slava vuol dire "amato, pieno di grazia e amore" CAPRI FABREGAS Altro catalano classe '87 con una gran fantasia in quanto a nomi per i ... Ti Consiglio Russell, è stato il primo a fare la Copse in! Problemi anche i casa RB Nemmeno in Red Bull però sono stati sereni. Ci sono stati problemi sulla vettura di Perez, che hanno costretto i tecnici a ...... il figlio di Shakira e Piqué porta questo nome perché in lingua slava vuol dire "amato,di grazia e amore" CAPRI FABREGAS Altro catalano classe '87 con una gran fantasia in quanto a nomi per i ... IPAB Montagnana: concorso 3 infermieri, tempo indeterminato