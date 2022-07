Calciomercato Napoli, super annuncio in diretta: “De Laurentiis vuole…” (Di sabato 2 luglio 2022) Aurelio De Laurentiis pare aver preso una decisione importante su uno dei suoi top player. Arriva l’annuncio che i tifosi del Napoli aspettavano. Il Napoli perde pezzi, e questo è un elemento che era già ampiamente previsto. Tanti contratti in scadenza, anche di giocatori che in questi anni hanno scritto pagine di storia. E cosi addio a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 2 luglio 2022) Aurelio Depare aver preso una decisione importante su uno dei suoi top player. Arriva l’che i tifosi delaspettavano. Ilperde pezzi, e questo è un elemento che era già ampiamente previsto. Tanti contratti in scadenza, anche di giocatori che in questi anni hanno scritto pagine di storia. E cosi addio a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

mirkocalemme : Il #Napoli, per la prima volta, ha contattato l'entourage di #Dybala. Sondaggio per comprendere gli eventuali costi… - DiMarzio : #Calciomercato | Il @sscnapoli pensa a #Milenkovic - anperillo : Occhio al #Marsiglia. Dopo 148 gol col #Napoli, il futuro di #Mertens potrebbe essere in #Ligue1 accanto al suo ami… - TUTTOJUVE_COM : Dybala-Napoli: al momento l'opzione non è percorribile - GenoveseGiusy : RT @GolDiTacco: #calciomercato #napoli #SSCNapoli E' ufficiale: #Mertens non sarà più un giocatore del Napoli ma tra lui e la città resterà… -