"Basta ideologie". I vescovi a gamba tesa "votano" lo ius scholae

(Di sabato 2 luglio 2022) Per monsignor Perego lo iusè funzionale all'introduzione dello "strumento della cittadinanza" per il futuro dell'Italia

Pubblicità

Agenzia_Ansa : I vescovi sostengono lo Ius scholae: 'Basta ideologie, l'Italia è cambiata'. Monsignor Perego risponde ai politici… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Ius scholae, Cei: basta ideologie, è una riforma che serve all'Italia #cei #italia #presidente #giancarloperego #mon… - ilriformista : 'La realtà è quella di un'Italia che è cambiata, con cinque milioni e mezzo di migranti che sono un mondo di famigl… - ValeRossignoli : RT @Agenzia_Ansa: I vescovi sostengono lo Ius scholae: 'Basta ideologie, l'Italia è cambiata'. Monsignor Perego risponde ai politici second… - cesarebrogi1 : La Cei apre allo ius schoale: «basta ideologie», e critica Salvini -

Cos'è lo Ius scholae: il testo spiegato in breve Roma, 2 luglio 2022 - La Chiesa cattolica si schiera sullo spinoso tema dello Ius Scholae . "La riforma della cittadinanza con lo Ius scholae va ..."La riforma della cittadinanza con lo Ius scholae va incontro alla realtà di un Paese che sta cambiando. Spero che le ragioni e la realtà prevalgano rispetto ai dibattiti ideologici per il bene non ...Per monsignor Perego lo ius scholae è funzionale all'introduzione dello "strumento della cittadinanza" per il futuro dell'Italia ..."La riforma della cittadinanza con lo Ius scholae va incontro alla realtà di un Paese che sta cambiando". Lo ha detto monsignor Gian Carlo Perego, presidente per la Cei della Commissione episcopale pe ...