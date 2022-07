Bari: fine settimana in codice rosso Meteo: caldo in tutta Italia (Di sabato 2 luglio 2022) Puglia alle prese, ancora, con il gran caldo. Immagine tratta dal bollettino del ministero della Salute in tema di ondate di calore. Citta’ 01/07/2022 02/07/2022 03/07/2022 .ANCONA .Bari .BOLOGNA .BOLZANO .BRESCIA .CAGLIARI .CAMPOBASSO .CATANIA .CIVITAVECCHIA .FIRENZE .FROSINONE .GENOVA .LATINA .MESSINA .MILANO .NAPOLI .PALERMO .PERUGIA .PESCARA .REGGIO CALABRIA .RIETI .ROMA .TORINO .TRIESTE .VENEZIA .VERONA .VITERBO * Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino calore pciv.php) ** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte ... Leggi su noinotizie (Di sabato 2 luglio 2022) Puglia alle prese, ancora, con il gran. Immagine tratta dal bollettino del ministero della Salute in tema di ondate di calore. Citta’ 01/07/2022 02/07/2022 03/07/2022 .ANCONA ..BOLOGNA .BOLZANO .BRESCIA .CAGLIARI .CAMPOBASSO .CATANIA .CIVITAVECCHIA .FIRENZE .FROSINONE .GENOVA .LATINA .MESSINA .MILANO .NAPOLI .PALERMO .PERUGIA .PESCARA .REGGIO CALABRIA .RIETI .ROMA .TORINO .TRIESTE .VENEZIA .VERONA .VITERBO * Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino calore pciv.php) ** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte ...

