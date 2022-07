Arsenal e Manchester United in contatto con free agent di alto livello

Pubblicità

AlbertoFavaro8 : Per Lisandro Martinez dell Ajax 2 piste concrete: Arsenal al momento che offre 45 milioni Manchester United che via… - A_dam_10 : @mirkocalemme Le tue parole sono stupide, Napoli e Monza non hanno fatto indagini, Dybala giocherà in Italia solo c… - YuriyMatevosov : @HenrikhMkh Hai fatto un ottimo lavoro al Manchester, Arsenal come Roma! Adesso bisogna contrattaccare al Milan più… - tcm24com : Il Manchester United vuole anticipare l'Arsenal per Lisandro Martinez #Martinez #Ajax #ManchesterUnited #Arsenal - pino_nostro : RT @SimoneTogna: A livello internazionale nei giorni scorsi anche Arsenal e Manchester United hanno chiamato l’agente, ma solo per capire… -

Calciomercato.com

United e: tre stagioni, con - tra gli altri successi - una Europa League in maglia Red Devils decisa con un gol in finale. Armenia, Francia, Brasile, Ucraina, Germania e ...Commenta per primo Testa a testa inglese per il gioiello dell'Ajax Lisandro Martinez. Sull'argentino classe '98 - difensore centrala adattato da mediano - ci sono siacheUnited. Al momento, nessuna delle due società ha fatto un'offerta concreta, ma nei prossimi giorni potrebbe arrivare la prima mossa da parte di uno dei due club. Arsenal-Manchester United, testa a testa per il gioiello dell'Ajax Manchester United have submitted a “proposal” for Lisandro Martinez as they look to beat Arsenal to the signing of the Ajax man, as per Fabrizio Romano. Martinez joined Ajax in 2019 and has enjoyed a ...Chelsea identify Burnley's Maxwel Cornet as a possible alternative to Leeds United's Raphinha, according to a report. The Blues are understood to have agreed a £60m fee with Leeds for the transfer of ...