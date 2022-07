VIDEO | Pallone d’Oro 2019: LA CHIAMATA DI SERGIO RAMOS (Di venerdì 1 luglio 2022) Spunta un clamoroso retroscena sull’assegnazione del Pallone d’Oro 2019. In quell’edizione il vincitore fu Messi, prima della cerimonia però pare che SERGIO RAMOS abbia chiesto aiuto a Rubiales, presidente della Federcalcio Spagnola. Stando a quanto riferito da El Confidencial, l’ex centrale e capitano del Real Madrid avrebbe telefonato Rubiales per chiedere un aiuto sulla vittoria del prossimo Pallone d’Oro dato che, a sua detta, nella stagione 2019 RAMOS aveva fatto grandi cose in maglia blanca. ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2U8SBnY IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/fVdH1Br » Twitch: https://bit.ly/2UORs5f » Facebook: https://bit.ly/3h9XCUQ » Instagram: https://bit.ly/3x4IDCy » Twitter: https://bit.ly/3hktqqc Leggi su rompipallone (Di venerdì 1 luglio 2022) Spunta un clamoroso retroscena sull’assegnazione del. In quell’edizione il vincitore fu Messi, prima della cerimonia però pare cheabbia chiesto aiuto a Rubiales, presidente della Federcalcio Spagnola. Stando a quanto riferito da El Confidencial, l’ex centrale e capitano del Real Madrid avrebbe telefonato Rubiales per chiedere un aiuto sulla vittoria del prossimodato che, a sua detta, nella stagioneaveva fatto grandi cose in maglia blanca. ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2U8SBnY IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/fVdH1Br » Twitch: https://bit.ly/2UORs5f » Facebook: https://bit.ly/3h9XCUQ » Instagram: https://bit.ly/3x4IDCy » Twitter: https://bit.ly/3hktqqc

Qatar 2022, Fifa introduce la rilevazione semiautomatica del fuorigioco: nel pallone un sensore di "allineamento" Il pallone ufficiale Adidas utilizzato per i mondiali, inoltre, conterrà al suo interno un sensore ... grazie alla nuova tecnologia arriverà un segnale automatico di fuorigioco agli arbitri video di ... La Fifa introduce la rilevazione semiautomatica del fuorigioco Il pallone ufficiale Adidas utilizzato per i mondiali, conterrà al suo interno un sensore utile per ... grazie alla nuova tecnologia arriverà un segnale automatico di fuorigioco agli arbitri video di ... Samp News 24 Ilufficiale Adidas utilizzato per i mondiali, inoltre, conterrà al suo interno un sensore ... grazie alla nuova tecnologia arriverà un segnale automatico di fuorigioco agli arbitridi ...Ilufficiale Adidas utilizzato per i mondiali, conterrà al suo interno un sensore utile per ... grazie alla nuova tecnologia arriverà un segnale automatico di fuorigioco agli arbitridi ... Yoshida si svincola dalla Sampdoria: il saluto del club blucerchiato - VIDEO