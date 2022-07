Ucraina, si scava tra macerie del condominio bombardato ad Odessa (Di venerdì 1 luglio 2022) Soccorritori scavano tra le macerie degli appartamenti distrutti dopo un attacco missilistico nella regione di Odessa. Maksym Marchenko, governtore regionale di Odessa, ha parlato di "18 vittime ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 1 luglio 2022) Soccorritorino tra ledegli appartamenti distrutti dopo un attacco missilistico nella regione di. Maksym Marchenko, governtore regionale di, ha parlato di "18 vittime ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 128 - Attacco a missilistico a Serhiyivka: si scava tr… - TorciaPolitica : RT @ItalianPolitics: Uno scava nelle notizie dall'Ucraina e si accorge che tutti -ripetiamo: tutti- i servizi tv italiani ripetono pare par… - Borderline_24 : Guerra Ucraina, bombe su centro commerciale: si scava tutta la notte, almeno 18 morti e oltre 50 i feriti… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Il G7 compatto al fianco dell’Ucraina. A Kiev si scava sotto le macerie dopo fki attacchi di stamattina. La vicinanza di Pa… - Borrocity : @ultimenotizie Prima armi all’Ucraina, poi piano Marshall per ricostruire Ucraina. Scava buchetta, riempi buchetta -