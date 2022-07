Temptation Island chiude, ecco le motivazioni sul mancato rinnovo del programma (Di venerdì 1 luglio 2022) Temptation Island manca dai palinsesti tv: Piersilvio Berlusconi spiega perché la Rete ha deciso di puntare su altri programmi Foto: Red Communications Music: 'Summer' from Bensound.com Pio e Amedeo, ... Leggi su leggo (Di venerdì 1 luglio 2022)manca dai palinsesti tv: Piersilvio Berlusconi spiega perché la Rete ha deciso di puntare su altri programmi Foto: Red Communications Music: 'Summer' from Bensound.com Pio e Amedeo, ...

Pubblicità

trash_italiano : Pier Silvio Berlusconi ha spiegato che Temptation Island non è stato realizzato perché “vogliamo sperimentare altro… - trash_italiano : Ogni tanto il pensiero va a Rihanna che si starà chiedendo come mai quest’anno non sia ancora arrivato l’assegno pe… - trash_italiano : Si sente la mancanza di Temptation Island? - leggoit : Temptation Island chiude, ecco le motivazioni sul mancato rinnovo del programma - maccario_marta : RT @_accade: comunque un’estate senza temptation island sinceramente non ce la meritavamo -