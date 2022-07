Soleil Sorge, tutti convinti: l’affondo alla vip non passerà in sordina (Di venerdì 1 luglio 2022) Soleil Sorge contro Tina Cipollari. E tutti a pensare che dopo quanto accaduto si scatenerà l’inferno. Ma andiamo con ordine. Come riporta il sito Funweek, l’influencer ed ex protagonista di GF Vip e Isola dei Famosi è stata ospite di Say Waaad? a Terrazza Martini su Radio Deejay e ha risposto a una lunga serie di domande. Nel corso dell’intervista, Michele Wad Caporosso le ha chiesto anche di dare i voti ad alcuni personaggi televisivi, tra i quali è spuntata anche l’opinionista di UeD ma non solo: Soleil Sorge ha parlato anche di Alfonso Signorini e Maria De Filippi, ma a loro ha riservato parole decisamente diverse. Soleil Sorge contro Tina Cipollari “Alfonso Signorini è un 8 ma potrebbe vestirsi ancora più cool, potrebbe salire di più – ha detto ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 1 luglio 2022)contro Tina Cipollari. Ea pensare che dopo quanto accaduto si scatenerà l’inferno. Ma andiamo con ordine. Come riporta il sito Funweek, l’influencer ed ex protagonista di GF Vip e Isola dei Famosi è stata ospite di Say Waaad? a Terrazza Martini su Radio Deejay e ha risposto a una lunga serie di domande. Nel corso dell’intervista, Michele Wad Caporosso le ha chiesto anche di dare i voti ad alcuni personaggi televisivi, tra i quali è spuntata anche l’opinionista di UeD ma non solo:ha parlato anche di Alfonso Signorini e Maria De Filippi, ma a loro ha riservato parole decisamente diverse.contro Tina Cipollari “Alfonso Signorini è un 8 ma potrebbe vestirsi ancora più cool, potrebbe salire di più – ha detto ...

