Salerno | installati i paletti dissuasori in piazza XXIV Maggio

(Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il Comune diha installato oggi deisul lato destro di. L'intervento era molto sentito dai commercianti della zona che avevano sollecitato il presidente del Consiglio Dario Loffredo e la consigliera comunale Vittoria Cosentino ad intervenire contro la presenza continua e pericolosa di motorini che a tutte le ore sfrecciavano a tutta velocità. Inoltre, come hanno fatto notare i cittadini e si trovavano frequentemente auto in sosta che ostruivano l'accesso alle attività commerciali. " È un piccolo passo in avanti per potenziare la vivibilità della nostra città, ma è dal basso che si parte per migliorare", ha commentato Loffredo.