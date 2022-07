Roma, Mile Svilar è sbarcato a Fiumicino (Di venerdì 1 luglio 2022) Mile Svilar è sbarcato a Fiumicino per iniziare la sua avventura alla Roma. Poco dopo le 9,45 nell’aeroporto di Fiumicino, l’estremo difensore ex Benfica è stato accolto allo scalo Romano dallo staff del club giallorosso. Il portiere serbo (“Grazie, thanks”, le sue parole, sorridente e pollice in su) con passaporto belga, classe 1999, firmerà un contratto fino al 2027: sarà il secondo di Rui Patricio. In auto Svilar ha poi lasciato Fiumicino per raggiungere direttamente Trigoria. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 1 luglio 2022)per iniziare la sua avventura alla. Poco dopo le 9,45 nell’aeroporto di, l’estremo difensore ex Benfica è stato accolto allo scalono dallo staff del club giallorosso. Il portiere serbo (“Grazie, thanks”, le sue parole, sorridente e pollice in su) con passaporto belga, classe 1999, firmerà un contratto fino al 2027: sarà il secondo di Rui Patricio. In autoha poi lasciatoper raggiungere direttamente Trigoria. SportFace.

