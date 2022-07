Replica Brave and Beautiful | quando e su che canale?

Pubblicità

zazoomblog : Brave and Beautiful replica ultima puntata di oggi in streaming e su La5 quando rivedere l’episodio finale del 30 g… -

... share 14,80%, mentre su Canale 5 Scherzi a parte , sempre in, ha ottenuto 1.259.000 ... share 27,96%, mentre Una Vita 1.783.000, 17,63%, Un altro domani 1.383.000, 15,77% eand Beautiful ...Scherzi a parte su Canale Cinque , sempre in, cola a picco rispetto a sette giorni fa (fu ... Canale 5:and Beautiful ha avuto un ascolto medio di spettatori (%). Canale 5: La cucina del ...Ecco i dati auditel relativi agli ascolti tv di ieri 30 giugno 2022: vince Don Matteo, ottimo risultato per il Tim Summer Hits ...Gran finale per Brave and Beautiful. Questa settimana la saga turca giungerà a conclusione a poco meno di un anno dal suo debutto sugli schermi di Canale 5. Ci sarà lieto fine per Cesur e Suhan Scopr ...