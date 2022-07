Psg | anche Messi è in vendita

Pubblicità

Glongari : ?? Il presidente del #Lille Olivier #Letang conferma anche a @tvdellosport: “Non abbiamo mai ricevuto offerte dal #Psg per Renato Sanches”. - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, non solo #PSG: su #Skriniar c'è anche il #Chelsea - Glongari : Conferme anche da @lequipe atteso a breve un nuovo assalto del #PSG a #Skriniar. #Inter ferma sulla sua valutazione… - Marc0W_ : @AndreazaccaAZ38 @mirkonicolino Per questa stagione appena finita mi sembra anche un complimento, però durante la s… - Rosso3Nero : @MilanNewsit Il Milan prenderebbe anche Mbappe se PSG e giocatore abbassassero le richieste -

Ma il tecnico livornese attendequei volti nuovi necessari per aprire un nuovo ciclo vincente. Iniziare a lavorare sul campo con i rinforzi richiesti sarà importante per effettuare una partenza ...Guardano, al momento, da lontano Chelsea, Barcellona e. È in piedi l'ipotesi di una permanenza andando poi in scadenza ma restando ugualmente al centro del progetto Napoli. Chiaramente per ...I primi colpi sono già stati piazzati, ma con il via ufficiale al mercato l'estate del calcio diventa come sempre rovente. Nel giorno in cui si inizia a fare ...L'Inter ha ufficializzato un paio di pedine importanti in questi giorni e si prepara a cogliere eventuali occasioni. Occhio a ciò che potrebbe accadere al PSG ...